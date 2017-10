O Palácio do Planalto divulgou vídeo, nesta quinta-feira (26), em que o presidente Michel Temer comenta o resultado da votação na Câmara dos Deputados, na quarta-feira (25), que barrou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra ele e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral). Segundo Temer, “a verdade venceu”.

– O Brasil é sempre maior do que qualquer desafio. E ficou ainda mais forte depois de ter suas instituições testadas de forma dramática nos últimos meses. No fim, a verdade venceu. Prevaleceram as garantias individuais e institucionais da nossa Constituição – disse.

No discurso, o presidente listou resultados positivos da economia como “maior obra” de seu governo. Ao pedir ajuda do Congresso para aprovação de projetos, aproveitou para agradecer os deputados que votaram para barrar a denúncia por obstrução da Justiça e organização criminosa.

– Faremos ainda mais, com a ajuda do Congresso e, principalmente, com a ajuda de todos os brasileiros. Quero até aproveitar para agradecer às deputadas e aos deputados que, na votação de ontem (quarta-feira), reafirmaram o compromisso comigo e com o nosso governo – afirmou.

Após a gravação da mensagem, Temer chegou ao Palácio do Planalto por volta do meio-dia. Na noite passada, ele acompanhou o final da votação na residência oficial, o Palácio do Jaburu, após ficar internado por sete horas no Hospital do Exército de Brasília para tratar uma desobstrução urinária.