A segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), foi barrada nesta quarta-feira (25) pela Câmara dos Deputados. Em votação nominal no plenário, a maioria dos parlamentares foi favorável ao parecer do relator Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) – que recomendou a rejeição do processo contra Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral).