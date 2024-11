Os próximos passos do ex-candidato a prefeito de Caxias do Sul Maurício Scalco

O vereador Maurício Scalco (PL) ganhou um grande destaque em 2024, quando foi indicado para concorrer ao cargo de prefeito de Caxias do Sul. Ele foi um dos candidatos que levou a bandeira "da verdadeira direita" e que recebeu o apoio direto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou a vir a Caxias do Sul e estava presente em todos os eventos de campanha de forma online. Além disso, grandes nomes do movimento também promoveram forte propaganda a Scalco, como os deputados federais Maurício Marcon (Podemos), Luciano Zucco (PL), Giovani Cherini (PL) e Marcel van Hattem (Novo).