Na noite desta quarta-feira (25), a Câmara dos Deputados barrou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, na noite desta quarta-feira (25). Mesmo com um número de fiéis abaixo do esperado, Temer conseguiu 251 votos sim ao parecer de Bonifácio de Andrada, aprovado no Conselho de Constituição e Justiça da Casa (CCJ), que recomendou a rejeição da continuidade do processo contra Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral). A oposição conseguiu 233 votos. Placar também registrou 25 ausentes e duas abstenções.