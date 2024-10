Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta terça-feira (8), o candidato à reeleição para a prefeitura de Canoas, Jairo Jorge, falou que a escolha dos eleitores neste segundo turno — Jairo enfrenta Airton Souza (PL) — não definem somente os próximos quatro anos, mas sim as próximas quatro décadas, citando as mudanças com a aprovação da reforma tributária.