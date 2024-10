Veja como a enchente de maio influenciou a eleição nas 10 cidades mais atingidas pela catástrofe climática

A maior parte dos prefeitos das 10 cidades mais afetadas pela enchente de maio não passou incólume pelas urnas. Somente dois dos chefes do Executivo destes municípios se elegeram ou fizeram seus sucessores no domingo (6). Outros dois conseguiram um lugar no segundo turno. Seis localidades optaram por candidatos desvinculados dos atuais comandantes. O levantamento leva em conta os números absolutos de atingidos pela tragédia ambiental com base no Mapa Único Plano Rio Grande.