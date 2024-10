Autodeclarada mulher travesti, Natasha Ferreira, 36 anos, foi eleita vereadora de Porto Alegre com 4.718 votos no domingo (6). Esta foi a segunda vez que ela concorreu a uma vaga no Legislativo da Capital. Em 2020, ficou de suplente e chegou a tomar posse por uma semana, em 2021. Além dela, a Câmara também vai contar com outra travesti neste mandato, Atena Roveda (PSOL), eleita com 4.260 votos.