Neste domingo (6), os brasileiros foram às urnas para decidir o rumo do poder municipal pelos próximos quatro anos. No Rio Grande do Sul, o primeiro turno foi decisivo na grande maioria: 492 elegeram novos prefeitos e vice-prefeitos no domingo (6). Outros cinco terão segundo turno, que ocorre no dia 27 de outubro. Canoas, Caxias do Sul, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria definirão os gestores para os próximos quatro anos no final do mês .