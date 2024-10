Segundo turno Notícia

Canoas terá briga acirrada entre Airton Souza e Jairo Jorge pela prefeitura

Candidatos ficaram separados por pouco mais de 8 mil votos. Enquanto o candidato do PL se apoia no apoio dos Busato para ser eleito, o atual prefeito tenta reverter a rejeição após ser afastado do cargo

06/10/2024 - 21h22min