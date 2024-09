Aliados de longa data em lados opostos. Adversários de outrora que flertaram aliança e se aproximaram, mas voltam a ser rivais. Candidato com múltiplos mandatos como prefeito e com a última gestão marcada por afastamentos e retornos ao Paço Municipal. A rocambolesca disputa pela prefeitura de Canoas ainda tem como cenário as ruas de uma cidade que se recupera da enchente de maio.