Estilo de Pablo Marçal é rejeitado pelos estrategistas eleitorais de Porto Alegre

Sensação das eleições municipais em todo o país ao adotar um tom debochado e agressivo na disputa pela prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) não encontra eco nas principais campanhas eleitorais de Porto Alegre. Os comitês de Felipe Camozzato (Novo), Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) descartam recorrer ao estilo provocativo do ex-coach, embora reconheçam a eficácia com que manobra as redes sociais, apostando na adoção de memes e vídeos curtos.