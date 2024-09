No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe o professor e consultor de marketing político, Marcelo Vitorino, e o sociólogo doutor em Comunicação e Semiótica, ⁠Fábio Gomes, para debater como Pablo Marçal está mudando as eleições em São Paulo.