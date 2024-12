Instituto Lojas Renner investe em bazares sociais do Rio Grande do Sul 

Nova edição do Varejo Social apoia organizações impactadas pela enchente através de qualificação, implementação de novos ambientes e aporte de recursos para a retomada. Instituto Lojas Renner / Divulgação

Um dos programas mais inovadores promovido pelo Instituto Lojas Renner, pilar social da Lojas Renner S.A., o Varejo Social entra em uma nova fase, ampliando sua atuação voltada a qualificação de bazares sociais liderados por mulheres. Nesta nova etapa, até 40 entidades gaúchas afetadas pelas enchentes serão contempladas.

Criado em 2022, o programa proporciona capacitação, mentoria e incentivo financeiro a instituições sociais que possuem bazares como forma de arrecadação de recursos. Uma das etapas mais importantes está justamente no momento formativo, que fornece subsídios para aprimorar a gestão das entidades participantes, em temas como precificação e captação de fundos.

“Quando apoiamos o desenvolvimento de uma entidade, por meio de iniciativas como o Varejo Social, contribuímos com toda a comunidade onde ela está inserida. Isso acontece porque ajudamos a ampliar sua capacidade de mobilização e geração de renda, fortalecendo socioeconomicamente esse ecossistema”, conta o Diretor Executivo do Instituto Lojas Renner, Eduardo Ferlauto. “Em 2023, por exemplo, cinco ONGs fizeram parte do programa, beneficiando indiretamente 4,9 mil pessoas”, complementa.

Para a nova edição – realizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, via Lei da Solidariedade, e elaborada para atender as demandas das organizações atingidas pelas enchentes –, a etapa de capacitação foi ampliada e qualificada. A formação agora terá 36 horas e será focada em temas relacionados à gestão no terceiro setor. Além disso, cada uma das entidades ganhará apoio para revitalizar ou implementar ambientes destinados a bazares sociais, lavanderia e oficinas de reparo. Outro benefício será o recebimento de até

R$ 35 mil para serem usados na reconstrução física dos espaços.

Com previsão para ocorrer até novembro de 2025, o programa tem como objetivo principal contribuir para fortalecer essas organizações, incluindo sua capacidade de geração de renda e de atendimento ao público.

Foco no protagonismo feminino

Com mais de 16 anos de atuação, o Instituto Lojas Renner tem seu foco principal voltado à inclusão social e produtiva de mulheres por meio da moda. Para isso, a instituição realiza ações, promovidas via programas próprios ou em parceria com organizações sociais, em frentes como inclusão produtiva em áreas urbanas e rurais e empregabilidade no ecossistema da moda.

Além dessas iniciativas, o Instituto também atua em momentos de calamidade pública. Assim como fez durante a pandemia da Covid-19, quando doou milhares de máscaras e aventais de proteção, itens de higiene e alimentos para hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) e comunidades de diversas regiões do Brasil, a instituição voltou a se engajar em ações emergenciais em 2023 e 2024, para apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.