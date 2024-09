Eleições municipais Notícia

Rádio Gaúcha e GZH promovem debates com candidatos dos principais colégios eleitorais do RS

Agenda começa na próxima segunda-feira, com os aspirantes à prefeitura de Canoas, e se encerra no dia 25, com os concorrentes de Porto Alegre. Participam ainda representantes dos pleitos de Pelotas, Santa Maria e Rio Grande

13/09/2024 - 09h25min Atualizada em 13/09/2024 - 09h26min