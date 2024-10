Neste domingo (6), eleitores de 5.565 municípios brasileiros vão às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos de mandato. Quase 156 milhões de pessoas estão aptas a participar do pleito. Zero Hora preparou um material especial com as informações que os eleitores precisam saber na hora de votar.