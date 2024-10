Para votar para prefeito, vice-prefeito e vereador no domingo (6), basta o eleitor comparecer na seção eleitoral com um documento oficial com foto ou com o e-Título atualizado. O cidadão que quiser usar apenas o aplicativo no dia das eleições deve garantir que o sistema está na versão mais recente e que o cadastramento biométrico — na Justiça Eleitoral ou em algum órgão parceiro — foi devidamente realizado.