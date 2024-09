Perguntas e respostas Notícia

Ganha folga? Qualquer um pode ser convocado? Entenda quais são os direitos e as obrigações dos mesários nas eleições

Cargo é ocupado por eleitores que trabalham nos dias de pleito, atuando de diferentes formas para garantir a realização do processo. Zero Hora apresenta guia esclarecendo as principais dúvidas a respeito da função

23/09/2024 - 15h52min Atualizada em 23/09/2024 - 15h54min