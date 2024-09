Levantamento de Zero Hora na base de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revela que 26 estrangeiros irão concorrer a cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições de 2024 no Rio Grande do Sul. O quantitativo é inferior ao de 2020, quando 36 nascidos fora do Brasil postularam mandatos nas urnas gaúchas.