Homem, 40 anos e com diploma do Ensino Médio: veja o perfil dos candidatos a vereador no RS

O candidato típico a uma vaga como vereador nas eleições de 2024 no Rio Grande do Sul é homem, branco, está na faixa dos 40 anos e, na maioria dos casos, não concluiu o Ensino Superior. Embora o perfil médio dos concorrentes sintetize as desigualdades sociais do país, que acabam por dificultar a participação política direta de mulheres e negros, as características de quem busca uma vaga nas Câmaras Municipais, mesmo assim, são mais diversas do que aquelas de quem pretende se eleger prefeito.