Candidaturas indígenas aumentam 14,13% nas eleições de outubro

No dia 6 de outubro, mais de 461 mil candidatas e candidatos disputarão cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, em 5.569 municípios, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A partir de dados extraídos da corte eleitoral, neste ano, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) publicou o estudo Perfil do Poder — Eleições 2024, em parceria com o coletivo Common Data, com a análise das candidaturas registradas. Dentre os dados que mais chamam atenção na pesquisa está o aumento das candidaturas indígenas em relação ao último pleito municipal, em 2020: 14,13%.