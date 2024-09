A proporção de candidatos jovens caiu de forma significativa no Rio Grande do Sul nestas eleições. O percentual de concorrentes com idade até 29 anos variou de 7,7% na eleição anterior para 5,6% agora, de acordo com os registros oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — patamar mais baixo, pelo menos, desde o começo dos anos 2000 segundo levantamento realizado por Zero Hora com base nos dados disponíveis no site da Justiça Eleitoral.