"Amo trabalhar", diz candidata mais idosa do RS nesta eleição, aos 90 anos

Quando Eva do Amaral Facim nasceu, em abril de 1934, as mulheres recém haviam conquistado o direito de votar no Brasil graças a meio século de mobilização de movimentos sociais. Passados 90 anos, sob o nome de urna de Eva Facin, a idosa é uma das quase 10 mil candidatas do gênero feminino em busca de um cargo público no Rio Grande do Sul nesta eleição — e a mais velha entre todos os concorrentes registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo Estado. Ela disputa, pela primeira vez, uma vaga na política, para vereadora em Santiago, na Região Central, pelo PDT.