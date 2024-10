Segundo turno

Bolsonaro confirma ida a Goiânia para acompanhar voto de Fred Rodrigues

Ex-presidente disse que estará no palanque ao lado do candidato à prefeitura pelo PL, do deputado federal Gustavo Gayer e do senador Wilder Morais

26/10/2024 - 20h46min Atualizada em 26/10/2024 - 20h46min