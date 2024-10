Faltando um dia para o segundo turno, os candidatos à prefeitura de Porto Alegre dedicam as últimas horas de campanha para percorrer os bairros na tentativa de conquistar eleitores. Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT, iniciaram as agendas às 10h deste sábado (26) e seguirão com as mobilizações até o final da tarde.