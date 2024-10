Corrida ao Paço Municipal Notícia

Estabilidade x mudança de estratégia: como Sebastião Melo e Maria do Rosário chegam ao segundo turno em Porto Alegre

O emedebista, que busca a reeleição, e a candidata petista disputam no domingo a segunda etapa do pleito pela prefeitura da Capital. Em 6 de outubro, ele arrancou com 49,72% dos votos válidos, enquanto ela ficou com 26,8%

25/10/2024 - 22h00min Atualizada em 25/10/2024 - 22h00min