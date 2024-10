Tensa, a cúpula do PT acompanhava a apuração no segundo andar do comitê central de Maria do Rosário quando, na rua, a militância explodiu em êxtase. Eram 19h12min de 6 de outubro e o nervosismo que acompanhou os petistas desde o começo do escrutínio havia sido superado: por escassos 1.945 votos, Sebastião Melo (MDB) não liquidou a eleição no primeiro turno e Rosário teria pela frente um novo confronto com o atual prefeito.