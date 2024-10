Lula desiste de testar a pista do Salgado Filho e reduz a chance de participação na campanha de Maria do Rosário

A desistência do presidente Lula em pousar na pista reformada do Aeroporto Salgado Filho antes da reabertura aos aviões comerciais não tem impacto prático no plano de retomada dos voos, mas produz efeito político na campanha de Maria do Rosário (PT) à prefeitura de Porto Alegre. A expectativa era de que Lula aproveitasse a viagem ao Rio Grande do Sul para participar de algum ato de campanha, ou, no mínimo, gravar com a candidata para o horário eleitoral.