Caminho da Libertadores foi definido em sorteio. Conmebol/Twitter / Reprodução

O caminho rumo à "Glória Eterna" da Libertadores foi definido, nesta segunda-feira (2), em sorteio realizado na sede da Conmebol. Nas oitavas de final, as equipes do pote 1 enfrentarão os times do pote 2, com vantagem do mando de campo para os primeiros colocados na fase de grupo.

O Inter vai enfrentar o Flamengo, com jogo de ida no Maracanã e a volta no Beira-Rio. Caso avance, o Colorado encara Cerro Porteño ou Estudiantes. Veja a tabela.

Entre os brasileiros, o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional, e caso avance enfrenta LDU ou Botafogo. O Palmeiras terá o Universitário, do Peru, com chance de enfrentar o River Plate nas quartas de final.

O Fortaleza terá confrontos contra o Vélez Sarsfield. Nas quartas, o Leão poderá enfrentar o Racing ou o Peñarol.

Veja os confrontos das oitavas de final

Confrontos das oitavas de final da Libertadores. Divulgação / Conmebol

São Paulo x Atlético Nacional-COL

LDU-EQU x Botafogo

River Plate-ARG x Libertad-PAR

Palmeiras x Universitário-PER

Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza

Racing-ARG x Peñarol-URU

Cerro Porteño-PAR x Estudiantes-ARG

Inter x Flamengo

Quando serão as oitavas de final da Libertadores

A Libertadores só volta em agosto, depois da parada para o Mundial de Clubes.

Jogos de ida: 12, 13 e 14 de agosto

12, 13 e 14 de agosto Jogos de volta: 19, 20 e 21 de agosto

Premiação das oitavas de final da Libertadores

Os classificados para as oitavas de final da Libertadores 2025 embolsam US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).