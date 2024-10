Fique atento! Notícia

Eleições 2024: tudo o que você precisa saber para votar em Caxias do Sul neste domingo

O Pioneiro preparou um compilado com as principais informações que podem gerar confusão no eleitores e algumas dicas para evitar problemas com a Justiça Eleitoral

06/10/2024 - 08h05min Atualizada em 06/10/2024 - 08h06min