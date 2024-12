CPI dos Serviços Funerários, na Câmara de Caxias do Sul, será prorrogada até 27 de dezembro

A presidente da FAS foi uma das interrogadas da CPI, nesta segunda-feira (9), na Câmara de Vereadores. Vitor Ló/Câmara Caxias / Divulgação

A CPI dos Serviços Funerários, liderada pelo vereador Maurício Scalco (PL), será prorrogada até o dia 27 de dezembro. O prazo inicial de encerramento estava previsto para o dia 12 de dezembro. Mas o presidente confirmou a votação do relatório final da CPI para dia 27.

Os trabalhos de investigação prosseguem, com a avaliação dos pedidos de informações solicitados e a escuta dos 17 convocados, até agora, para esclarecimentos sobre a prestação do serviço na cidade. Na última sexta-feira (6), o secretário do Meio Ambiente, Daniel Caravantes, e o diretor comercial do Grupo L. Formolo, Mateus Formolo, foram interrogados.

Ainda nesta segunda-feira (9), foi realizada a reunião de praxe da CPI, com aprovação de dois novos requerimentos. Um deles convocava a presidente da Fundação de Assistência Social (FAS), Geórgia Tomasi, à CPI, já tendo sido interrogada pela comissão à tarde.

O outro requerimento aprovado refere-se à Secretaria da Receita Municipal, para os vereadores terem acesso às cópias das atas de todas as reuniões realizadas pela Comissão Técnica Administrativa, responsável pela elaboração do termo de referência do edital para concessão dos serviços funerários.