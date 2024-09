Com 347.184 eleitores em Caxias do Sul, o maior número da história da cidade, o eleitorado de 16 e 17 anos ainda não mostrou grande engajamento. O número de votantes desta faixa etária é de 1.482 eleitores, o que representa apenas 0,43% do total do eleitorado caxiense. Conforme a Constituição, o voto é obrigatório somente entre a população de 18 a 70 anos, mas a baixa adesão demonstra a falta de interesse político nas eleições municipais.