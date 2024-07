Mais feminino e menos jovem: o perfil do eleitor caxiense para outubro

Apontada pelo Censo 2022 como a cidade gaúcha que teve o maior crescimento populacional absoluto nos últimos anos, Caxias do Sul vê o resultado desse processo se refletir no eleitorado. Além da questão numérica, a dinâmica demográfica também apresenta alterações no perfil dos caxienses que irão às urnas. O fechamento de dados para a eleição de outubro foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral na última quinta-feira (18), e pode ser acessado pelo site do TSE.