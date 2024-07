Saíram o número oficial de eleitores e o teto de gastos na campanha. Confira o eleitorado caxiense

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta sexta-feira, em edição extra do Diário da Justiça, os números oficiais, por município, do eleitorado para o pleito de outubro deste ano. Caxias do Sul fechou com 347.184 eleitores, um crescimento de 4% em relação ao número de eleitores na última eleição a prefeito, em 2020. Naquele ano, eram 333.696 eleitores.