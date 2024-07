De 49 cidades da Serra, apenas uma teve redução no número de eleitores na comparação com 2020

A consolidação dos dados do eleitorado do país para o pleito municipal de 2024 foi divulgada recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao se observar os números da Serra, nota-se um crescimento linear da população. Tanto que, entre 49 municípios da região, apenas um, Paraí, não teve crescimento no número de pessoas aptas a votar na comparação com 2020, quando aconteceu a última escolha de prefeitos e vereadores.