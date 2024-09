A cidade que a gente quer Notícia

Buscar a harmonia entre ambulantes e comerciantes

Há décadas Caxias do Sul enfrenta um dilema econômico e social no centro da cidade. De um lado, os lojistas com seus pontos estabelecidos; de outro, vendedores informais ocupando as ruas, e ambos disputando a mesma clientela com produtos similares. O Pioneiro conversou com especialistas para entender como criar um ambiente harmônico para solucionar a situação

30/08/2024 - 18h49min