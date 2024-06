Um quarto suspeito de envolvimento no assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul foi preso nesta segunda-feira (24), nas proximidades do município de Torres, Litoral Norte gaúcho. A prisão ocorreu em ação conjunta da Polícia Federal (PF), Brigada Militar (BM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF)