Um jovem de 18 anos foi preso por volta das 9h desta terça-feira (30) no bairro São Victor Cohab, em Caxias do Sul. De acordo com informações da Polícia Civil de Vacaria, ele é um dos suspeitos de envolvimento em homicídios na cidade dos Campos de Cima da Serra. A captura foi realizada em parceria com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Caxias.