Gaúcho Marcus Vinícius Freire é o novo diretor de esportes olímpicos do Flamengo

Marcus Vinícius Freire tem vasta experiência no meio esportivo. Divulgação / Flamengo

Ex-diretor executivo de esportes do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marcus Vinícius Freire é o novo diretor de esportes olímpicos do Flamengo. O gaúcho de 62 anos foi integrante da chamada Geração de Prata do vôlei brasileiro, que foi vice-campeã mundial em 1982 vice-campeã olímpica em Los Angeles-1984.

No COB, Marcus Vinícius atuou por 18 anos, sendo CEO da entidade entre 2008 e 2016, liderando a delegação brasileira em diversas edições dos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos. Após a saída do comitê, ele foi diretor executivo geral do Fluminense e executivo fundador de empresas digitais.

Com nomes como Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Isaquias Queiroz, o clube do Rio de Janeiro destacou a trajetória do profissional gaúcho. "Reconhecido por sua capacidade de implementar modelos de governança e excelência, ele chega ao Flamengo com a missão de modernizar e impulsionar o desenvolvimento dos esportes olímpicos no clube e fortalecer o legado rubro-negro nas modalidades olímpicas", disse o clube carioca em nota.