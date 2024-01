Os dados consolidados sobre feminicídios na Serra são impactantes: 18 mulheres foram assassinadas na Serra no ano passado. Em 83% dos casos, ou 15 deles, o atual ou ex-companheiro da vítima foi o autor do crime. Ou seja, de cada seis mortes, cinco tinham o mesmo perfil de agressor. Outro fato alarmante: o número de mulheres mortas em 2023 foi 63% maior em relação a 2022, que teve 11 casos, conforme dados do governo do Rio Grande do Sul.