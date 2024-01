Um cão da raça pitbull foi resgatado desnutrido e com lesões pelo corpo em uma casa, na quinta-feira (4), em Vacaria. Equipes do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), chegaram à moradia após receber uma denúncia que havia um cão em situação de maus-tratos no local.