O cachorro debilitado e machucado que circulava pelas ruas de diversos bairros de Caxias do Sul foi resgatado pela ONG Proteção Animal Caxias (PAC). O caso ganhou repercussão nas redes sociais e mobilizou diversas pessoas devido às lesões que o cão apresentava. Batizado de Cláudio BR, o cachorrinho já havia sido atropelado e depois fugiu do lar temporário onde estava e continuou vagando pelo município acompanhado de outros quatro cães. A situação piorou quando ele aparentou sinais da doença do carrapato. O resgate foi feito no último sábado (30) na Avenida Rio Branco, no bairro Rio Branco.