Um grupo de protetores de animais tenta resgatar um cachorro debilitado e machucado que circula pelas ruas de diversos bairros de Caxias do Sul. O cão anda com outros quatro animais há cerca de três meses. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) já foi acionada e está ciente do caso, que ganhou repercussão nas redes sociais e mobiliza diversas pessoas que estão engajadas para resgatar o animal.