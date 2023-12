Dois homens, que não tiveram as suas identidades divulgadas, foram presos após arremessarem dois pacotes para dentro do Presídio Estadual de Vacaria, no bairro Gasparetto. Um dos envolvidos no crime foi detido pela Guarda Municipal na sequência da ação, enquanto o outro fugiu do local em uma motocicleta. Na fuga, uma mulher e uma criança foram atropeladas. A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (29).