Nascido em Santa Maria, o mais novo integrante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) de Caxias do Sul precisa de um nome. E está nas mãos da comunidade escolher como será chamado o pastor-belga-malinois, de quase três meses de idade, que passou a integrar o canil da corporação no dia 15 de dezembro. A votação é por meio da rede social da Brigada Militar na Serra (leia mais abaixo).