Tarifa do transporte coletivo para quem usa cartão subirá para R$ 5,45 em Caxias do Sul 

Quem paga no cartão Caxias Urbano vai gastar R$ 5,45 para utilizar o serviço em 2025. Jonas Ramos / Agencia RBS

Os usuários do transporte coletivo que usam o cartão Caxias Urbano vão desembolsar R$ 5,45 para utilizar o serviço. A mudança, anunciada nesta sexta-feira (13), passará a valer a partir de 1º de janeiro de 2025. Atualmente, a passagem no cartão custa R$ 4,90 – o que representa um aumento de R$ 0,55. De acordo com a prefeitura, 94% dos usuários pagam com o Caxias Urbano.

Para quem paga em dinheiro ou cartão de crédito, a passagem custará R$ 7,50 – atualmente são R$ 6,70.

Instituída em 2022, a aplicação da chamada Tarifa Verde, nos horários de entre pico, das 9h às 11h e das 14h às 16h, será de R$ 4,45 – atualmente, custa R$ 3,90. A Tarifa Verde só está disponível às pessoas que pagarem com o cartão de Caxias Urbano.

Quem utiliza o serviço intramunicpal, que percorre os distritos de Fazenda Souza, Loreto, Santa Lúcia do Piaí, São Jorge da Mulada e Vila Oliva, o valor da passagem será fixado em R$ 10 para quem usa o Caxias Urbano. Se for pagar em dinheiro ou cartão de crédito, os valores vão variar de R$ 15 a R$ 26,65, conforme a linha (veja mais abaixo). Essa redução foi possível a partir da aprovação do subsídio de R$ 3,5 milhões, também autorizada pela Câmara.

Valores poderiam ser maiores

A prefeitura de Caxias do Sul avalia que, sem a aprovação dos projetos de subsídio e isenção, o aumento no valor da passagem seria repassado na integralidade ao usuário, fazendo o valor da passagem disparar.

Na prática, os técnicos da prefeitura calcularam que, para que o sistema funcione, cada usuário devesse pagar R$ 7,75 – chamada de tarifa técnica.

Neste valor, foram aplicadas as isenções: 1% da Taxa de Gerenciamento das Concessões e de Permissões e de 2% do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - também aprovadas pela Câmara. Com isso, foi possível reduzir R$ 0,25 no valor final da tarifa, chegando à tarifa de R$ 7,50.

A partir dos R$ 7,50, foram concedidos os subsídios, chegando ao desconto de R$ 2,05 para quem utiliza o cartão. Ou seja, a diferença entre a tarifa técnica calculada e a nova tarifa será paga pelo município, que teve os projetos de subsídio e isenção fiscal aprovados nesta sexta na Câmara de Vereadores. Ao todo, serão aplicados R$ 13,8 milhões em subsídios.

A prefeitura explicou que a tarifa técnica calculada levou em conta os sucessivos aumentos nos preços dos insumos, como óleo diesel, pneus e carrocerias.

Além disso, a obrigatoriedade da reoneração da folha salarial da concessionária, aprovada no Senado Federal, entrou no cálculo tarifário de 2025.

Valores para o transporte coletivo:

A partir de 1º de janeiro de 2025

Cartão Caxias Urbano: R$ 5,45

R$ 5,45 Pagamento em dinheiro: R$ 7,50

R$ 7,50 Tarifa Verde (válida das 9h às 11h e das 14h às 16h, disponível às pessoas que pagarem com o cartão de Caxias Urbano): R$ 4,45

(válida das 9h às 11h e das 14h às 16h, disponível às pessoas que pagarem com o cartão de Caxias Urbano): R$ 4,45 Estudante: R$ 3,75

R$ 3,75 Vale-transporte (pago pelas empresas): R$ 6,80

Valores para o transporte no interior:

A partir de 1º de janeiro de 2025

Santa Lúcia do Piaí

Cartão Caxias Urbano: R$ 10

R$ 10 Tarifa estudantil: R$ 7,50

R$ 7,50 Pagamento em dinheiro: R$ 18,15

Fazenda Souza

Cartão Caxias Urbano: R$ 10

R$ 10 Tarifa estudantil: R$ 7,50

R$ 7,50 Pagamento em dinheiro: R$ 15

Loreto

Cartão Caxias Urbano: R$ 10

R$ 10 Tarifa estudantil: R$ 7,50

R$ 7,50 Pagamento em dinheiro: R$ 15

Vila Oliva

Cartão Caxias Urbano: R$ 10

R$ 10 Tarifa estudantil: R$ 7,50

R$ 7,50 Pagamento em dinheiro: R$ 22,50

São Jorge da Mulada