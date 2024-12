Vereadores de Caxias do Sul aprovam subsídios de mais de R$ 13,8 milhões para o transporte coletivo

Votações ocorreram em sessão extraordinária. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os vereadores de Caxias do Sul aprovaram, na manhã desta sexta-feira (13), três projetos de lei que tratam de isenção de impostos municipais e subsídios para o transporte coletivo. Ao todo, mais de R$ 13,8 milhões serão destinados para beneficiar o serviço nos próximos anos. A proposta, encaminhada pelo Executivo, foi aprovada por maioria nos três casos e integrou a pauta de sessões extraordinárias convocadas pela Câmara na reta final do ano legislativo.

O primeiro projeto aprovado autorizou a concessão de subsídio tarifário ao serviço no valor de R$ 10,3 milhões. É o mesmo valor aprovado pela Câmara em março de 2023 e que necessitava de renovação para não onerar o usuário. Na prática, o montante será usado para abater o cálculo geral do sistema, reduzindo o valor da tarifa. Foram 17 votos a favor e cinco contrários (veja mais abaixo).

Em seguida, foi aprovado o subsídio no valor de R$ 3,5 milhões. O recurso será utilizado especialmente para a população em vulnerabilidade social, o chamado porta a porta, e moradores que se deslocam para os distritos e localidades de Fazenda Souza, Loreto, Santa Lúcia do Piaí, São Jorge da Mulada e Vila Oliva. A aprovação foi por unanimidade.

Relatora do projeto, a vereadora Tatiane Frizzo (PSDB) rebateu as críticas de que o subsídio é “dar dinheiro para a Visate”, referindo-se à Viação Santa Tereza, concessionária que opera o serviço na cidade. Destacou que se trata de benefício ao usuário, que vai pagar menos na hora de usar o ônibus. O vereador Lucas Caregnato (PT) também defendeu o subsídio, mas pediu melhorias no serviço, que incluem ampliação de horários e melhores veículos.

O vereador Elizandro Fiuza destacou a importância do serviço porta a porta, que receberá os recursos aprovados. O transporte é destinado, especialmente, para que pessoas com deficiência possam acessar serviços de saúde com mais comodidade. Segunda a prefeitura, atualmente, o sistema possui quatro ônibus especiais, mas carece de mais veículos para atendimento à demanda.

— Nós sabemos que essa demanda, infelizmente, vem aumentando e precisamos aumentar o fluxo para garantir que essas pessoas com deficiência tenham esta condição e esse direito ao transporte — destacou o político.

O vereador Mauricio Scalco (PL) relembrou que o primeiro subsídio solicitado, em 2022, era de cerca de R$ 3,3 milhões, número que mais que triplicou no projeto proposto e aprovado em 2024.

— Fica o meu voto favorável pelo fim social, mas que o prefeito faça as estações de transbordo previstas no Plano de Mobilidade, que vai reduzir o deslocamento e permitir redução na passagem — afirmou.

Por fim, os vereadores também aprovaram a isenção de 2% sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e de 1% da Taxa de Gerenciamento das Concessões e Permissões. Com a aprovação deste projeto de lei, cuja validade é de 2025 a 2028, a tarifa para 2025 pode ter redução de até R$ 0,25 conforme cálculo técnico realizado pela prefeitura. A aprovação também foi por unanimidade.

Ainda não há uma definição para o valor da tarifa no próximo ano. Atualmente, os usuários que pagam no cartão Caxias Urbano desembolsam R$ 4,90. Quem usa dinheiro, paga R$ 6,70. Essa diferença é custeada com recursos públicos, encaminhado mensalmente à concessionária conforme o número de passageiros.

Há também a Tarifa Verde, que vigora nos horários de entre pico, das 9h às 11h e das 14h às 16h. O valor continua o mesmo: R$ 3,90, exclusivamente para pagamento com o cartão de pessoa física Caxias Urbano.

Como foi a votação:

Subsídio de R$ 10,3 milhões

Favoráveis: (17)

Cadore (PSDB)

Camilis (PSB)

Clóvis Xuxa (União)

Estela Balardin (PT)

Felipe Gremelmaier (MDB)

Fiuza (Republicanos)

Juliano Valim (PSD)

Lucas Caregnato (PT)

Lucas Diel (PDT)

Rafael Bueno (PDT)

Renato Oliveira (PCdoB)

Rose Frigeri (PT)

Sandro Fantinel (PL)

Tatiane Frizzo (PSDB)

Velocino Uez (PRD)

Wagner Petrini (PSB)

Zé Dambrós (PSB)

Contrários (5)

Adriano Bressan (PP)

Bortola (PP)

Gladis Frizzo (PP)

Prof. Zanchin (Novo)

Scalco (PL)

Subsídio de R$ 3,5 milhões

Favoráveis: (22)

Cadore (PSDB)

Camilis (PSB)

Clóvis Xuxa (União)

Estela Balardin (PT)

Felipe Gremelmaier (MDB)

Fiuza (Republicanos)

Juliano Valim (PSD)

Lucas Caregnato (PT)

Lucas Diel (PDT)

Rafael Bueno (PDT)

Renato Oliveira (PCdoB)

Rose Frigeri (PT)

Sandro Fantinel (PL)

Tatiane Frizzo (PSDB)

Velocino Uez (PRD)

Wagner Petrini (PSB)

Zé Dambrós (PSB)

Adriano Bressan

Bortola (PP)

Gladis Frizzo (PP)

Prof. Zanchin (Novo)

Scalco (PL)

Isenção de impostos

Favoráveis: (22)