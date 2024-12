Identificado motorista de caminhão que morreu ao cair no Rio da Prata, entre Antônio Prado e Vila Flores

O corpo do caminhoneiro encontrado morto no Rio da Prata, na segunda-feira (9), foi identificado como Rogério Braga Rodrigues, de 36 anos, natural de Ronda Alta, município do norte gaúcho. A informação foi confirmada nesta terça (10) pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

O corpo de Rodrigues foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, que vasculharam o Rio da Prata.

No dia do acidente, a vítima conduzia um Mercedes Benz pela RS-437, entre Vila Flores e Antônio Prado, quando perdeu o controle do veículo e caiu no rio.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Rodrigues trafegava pela RS-437, no sentido Antônio Prado-Vila Flores, quando, na curva de acesso à ponte, perdeu o controle do veículo, que se chocou contra o guard-rail e caiu no rio. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.