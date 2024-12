Condutor de caminhão que caiu no Rio da Prata, entre Antônio Prado e Vila Flores, é encontrado morto

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre localizou o corpo do caminhoneiro que caiu no Rio da Prata, nesta segunda-feira (9). O homem conduzia um Mercedes Benz na RS-437, entre Vila Flores e Antônio Prado, quando perdeu o controle do veículo e caiu no rio. A identidade oficial da vítima não foi divulgada.