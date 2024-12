Motorista de caminhão tombado entre Vila Flores e Antônio Prado está desaparecido no Rio da Prata

O condutor de um caminhão que tombou na RS-437, entre Vila Flores e Antônio Prado, na manhã desta segunda (9), está desaparecido nas águas do Rio do Prata. O Corpo de Bombeiros de Veranópolis esteve no km 11 da rodovia, no interior de Vila Flores, e constatou que o homem caiu em um trecho do rio que tem sete metros de altura. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre está auxiliando nas buscas.