Corpo é encontrado em Vila Flores, no mesmo local onde caminhoneiro caiu no Rio da Prata

Na manhã desta terça-feira (10), o Corpo de Bombeiros de Veranópolis verifica a informação de que há um segundo corpo no Rio da Prata, entre Vila Flores e Antônio Prado. Na segunda-feira (09), o corpo de um motorista que sofreu um acidente foi encontrado no mesmo local.

No final da manhã de segunda (9), no mesmo ponto do Rio da Prata, um homem, que não teve a identidade oficial divulgada, conduzia um Mercedes Benz na rodovia estadual entre Vila Flores e Antônio Prado, quando perdeu o controle do veículo e caiu no rio.